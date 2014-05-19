600 مليون إفريقي جنوب الصحراء بلا كهرباء

يعيش نحو 600 مليون من سكان إفريقيا جنوب الصحراء بلا كهرباء، كما أكدت، الاثنين، مجموعة من الخبراء المجتمعين هذا الأسبوع في أبيدجان لبحث كيفية "التغلب على العقبات التي تعترض تنمية القطاع".

وقال المدير العام لشركة كهرباء ساحل العاج دومينيك كاكو إنه "من 1,2 مليار شخص في العالم يعيش 589 مليون إفريقي بلا كهرباء عام 2014".

وأضاف أن عدد المحرومين من الكهرباء سيصل عام 2030 "الى ما بين 730 و880 مليون في العالم معظمهم في إفريقيا جنوب الصحراء".

ومن بين الحلول المطروحة لتقليص هذا العدد، إضافة الى البنى التحتية، إقامة "شبكة الكهرباء الذكية لإفريقيا" وهي برنامج إلكتروني يضمن "التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء بشكل دائم"، حسب وزير البترول والطاقة الإيفواري أداما نونجارا.

وقال إن "استخدام هذا البرنامج سيتيح التغلب على العقبات أمام تنمية قطاع الطاقة في إفريقيا وفي ساحل العاج".

وأعلن مدير شركة كهرباء ساحل العاج أن شركته ستستثمر 100 مليار فرنك إفريقي (حوالي 152 مليون يورو) اعتباراً من نهاية 2014 لربط السكان مجاناً بالشبكة من أجل "تسهيل الحصول على الكهرباء".

وخلال عقدين أصبحت شركة كهرباء ساحل العاج من رواد إفريقيا في هذا القطاع، وباتت تصدر الكهرباء الى غانا وتوغو وبنين وبوركينا فاسو ومالي. وأنتجت البلاد 1600 ميغاوات من الكهرباء عام 2013، أي ما يعادل إنتاج ليتوانيا أو بوليفيا. وفي عام 2012 كان إنتاج بلجيكا من الكهرباء أكثر بنحو 11 مرة من إنتاج ساحل العاج.