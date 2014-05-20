ارتفاع صناديق الاستثمار السعودية لـ108 مليارات ريال

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في السعودية، بنهاية الربع الأول من عام2014 إلى 108 مليارات ريال؛ وذلك مقارنة بـ103 مليارات ريال في الربع الأخير من عام 2013 .

وبلغت الأصول المحلية في هذه الصناديق 99 مليار ريال، مقابل 88 مليارا في الربع الأخير من العام الماضي، بينما تراجعت الأصول الأجنبية إلى 19.5 مليار مقابل 21 مليارا في نفس الفترة، وفقا لصحيفة "عكاظ".

ولفت التقرير إلى تراجع عدد المشتركين في هذه الصناديق إلى 256 ألفا بنسبة انخفاض قدرها 50 في المئة عن أعداد المشاركين في عام 2005 التي تمثل ذروة انتعاش الصندوق قبل انهيار سوق الأسهم في 2006 .

ووفقاً للتقرير فقد بلغت أصول الصناديق في 2005 حوالي 136 مليار ريال وفي 2006 انخفضت إلى 84 مليارا، وفي 2007 إلى 105 مليارات و2008 بلغت حوالي 74 مليار ريال. أما في عام 2009 فسجلت هذه الصناديق 89 مليارا و2010 حوالي 94 مليارا، وفي 2011 حوالي 92 مليارا .

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الصناديق إلى 240 صندوقا مقابل 236 صندوقا في الربع الأخير، يأتي ذلك بينما سجلت هذه الصناديق طفرة في عام 2008، حيث بلغت حوالي 262 صندوقا ما لبثت أن تراجعت مجدداً على أثر التطورات في سوق الأسهم الذي عاش فترة زمنية صعبة بعد انخفاضه من 20 ألف نقطة إلى 5 آلاف نقطة في عام 2006.