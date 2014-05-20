استهلاك القمح بالسعودية تضاعف 8 مرات في 33 عاماً

كشف المهندس وليد الخريجي، مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية، عن ارتفاع استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق من 418 ألف طن في عام 1980 إلى 3.2 مليون طن في عام 2013.

وقال إن هذه الزيادة تعني تضاعف استهلاك الدقيق 8 مرات خلال الـ33 عاماً الماضية مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 11.500 عميل موزعين على مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن المؤسسة تحافظ على نحو مليوني كيس دقيق كمخزون استراتيجي تحت الطلب, لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة، ويتم رفع ذلك المخزون إلى 2.5 مليون كيس خلال شهري الصيام والحج.