الصين تبني مصنع حديد في إيران بـ345 مليون دولار

وقعت الشركة الصينية "إم سي سي" والشركة الوطنية الإيرانية للفولاذ، الثلاثاء، اتفاقاً بقيمة 345 مليون دولار لتمويل بناء مصنع للصلب في إيران، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وجاء الإعلان على لسان محمد خنداداش رئيس الشركة الوطنية الايرانية للفولاذ.

وبحسب الوكالة الايرانية، فإن 80 بالمئة من المبلغ ستوضع في تصرف المقاولين الايرانيين لشراء التجهيزات وستستخدم الشركة الصينية نسبة العشرين بالمئة المتبقية لشراء معدات من الصين.

وفي الإجمال، فإن الشركة الصينية، "المجموعة الصينية للصلب"، ستمول سبعة مشاريع في مجال الصلب بقيمة 1,8 مليار دولار، كما أعلن أخيراً مهدي كربسيان نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

وأصبحت الصين في السنوات الاخيرة شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لإيران. وأخذت بكين محل الشركات الغربية التي غادرت ايران بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي الذي تشتبه في انه يخفي شقاً عسكرياً.

لكن الحكومة الايرانية أعربت أخيراً عن استيائها حيال التأخير الذي أظهره شركاؤها الصينيون في مجال تمويل المشاريع خصوصاً مشاريع النفط او الغاز.