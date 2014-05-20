عائلات مغربية تشكو تدهور مستوى المعيشة

عرف مؤشر تصورات الأسر المغربية بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة تدهوراً، حيث سجل الرصيد المعبر عنه خلال الفصل الأول من سنة 2014 انخفاضا قدر بـ3,5 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق و بـ6.3 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

وكشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية الاقتصادية لدى الأسر المغربية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الأول من سنة 2014 شبه استقرار مقارنة مع الفصل الرابع من 2013، فيما عرف انخفاضاً قدر بـ1.7 نقطة مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من سنة 2013.

وتوقعت 77.4 بالمئة من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من 2014، ارتفاعاً في عدد العاطلين خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 75.4 بالمئة في الفصل السابق و72.4 بالمئة في السنة الماضية. فيما استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر بـ69.1- نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا بـ0.9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وبـ7.4 نقطة، مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

وخلال الفصل الأول من سنة 2014، اعتبر أكثر من 54 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 22.3 في المئة ترى عكس ذلك. وتقول نسبة 57.1 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 37.1 في المئة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، في حين تصرح 5.8 في المئة فقط من الأسر بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر بـ31,3- نقطة، مسجلاً بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (1.8- نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (1,5- نقطة).

وتبقى الأسر المغربية متشائمة دائماً بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2014، ترى أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة 83.3 % أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل16.7 في المئة منها التي تتوقع عكس ذلك.

وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بـ66.6 - نقطة مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ0.4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

وتعتقد90.5 % من الأسر خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 91.9% خلال الفصل الماضي و92.2 في المئة خلال السنة الفارطة. أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية فإن أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة78.6 % تتوقع استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 77% في الفصل الرابع من 2013 و78% في الفصل الأول من 2013.