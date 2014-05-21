الجاسر: "السعودية للاستثمارات" لن تنافس القطاع الخاص

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية الدكتور محمد الجاسر على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للبتروكماويات "PETROTECH2014" في البحرين أن الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية والتي تأسست برأسمال ملياري ريال، لن تنافس القطاع الخاص، بل ستتعاون معه وتكون بمثابة شريك له في توطين التقنية وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح الجاسر أن هناك مجالا كبيرا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية، مؤكداً أن الصناعة التحويلية في المملكة تحتاج إلى زخم أكبر وتتطلب تكاملاً وتعاوناً.

ولفت الجاسر إلى أن جهود الدولة تستهدف توطين التقنية والعمل على إضافة قيمة مضافة للاقتصاد، وهذا هو أهم ما يتم التركيز عليه في المرحلة الحالية.

وأكد الجاسر سعي السعودية ومحاولاتها لزيادة سلسلة القيمة المضافة عن طريق توطين الصناعات التحويلية.