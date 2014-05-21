57.5 مليار ريال قروض التسليف السعودي بالشرقية

قال مدير فرع البنك السعودي للتسليف والادخار بالمنطقة الشرقية، جمعان الزهراني، إن إجمالي القروض التي صرفها الفرع منذ تأسيسه في العام وحتى الربع الأول لعام 2014 تجاوز 57.5 مليار ريال، بواقع أكثر من 1.8 مليون قرض جرى صرفها للمستفيدين.

وأشار إلى أن فرع البنك بالدمام يستقبل يوميا من 300 إلى 600 طلب للقروض التي يقدمها لأهداف اجتماعية واقتصادية، موضحا أن عدد القروض الاجتماعية التي صرفت في الربع الأول من عام 2014 بلغ أكثر من 51 ألف قرض، بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال، موزعة على قروض الزواج والترميم وقروض أسرة.

وتوقع نمو حجم التمويل الذي يقدمه الفرع بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في رأسماله من 5 ملايين عند التأسيس إلى 46 مليارا في العام الماضي، ليصل إجمالي ما يقرضه إلى 1.5 مليار ريال شهريا.

وعن برنامج "مسارات"، قال مدير فرع البنك بالشرقية، إن البنك قدم ضمن برنامج مسارات خلال الربع الأول من العام الجاري 413 قرضا للمشاريع الناشئة بقيمة تتجاوز 92 مليون ريال، و146 قرضا للأجرة والنقل المدرسي بقيمة 13 مليون ريال، فيما قدم 38 قرضا لمشاريع التميز بأكثر من 60 مليون ريال.

ووصل إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك منذ بداية التمويل لبرنامج "مسارات" حتى الربع الأول من العام الجاري أكثر من 3.6 مليار ريال لأكثر من 23 ألف قرض.