عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

سرقة بيانات إلكترونية من عملاء المتجر الشهير "إيباي"

المصدر: العربية.نت
أشهر متجر إلكتروني تعرض للقرصنة
رابط مختصر

قالت شركة "إيباي" للتجارة الإلكترونية إن‭ ‬متسللين اخترقوا قاعدة بيانات في الفترة من أواخر فبراير حتى أوائل مارس، وسرقوا بيانات غير مالية للعملاء، بحسب ما نقلته رويترز عن بيان للشركة.

وقالت إيباي إن قاعدة البيانات التي اخترقت تحتوي على أسماء العملاء وكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد والعناوين الفعلية وأرقام الهواتف.

وأضافت أنها ستطلب من المستخدمين تغيير كلمات المرور.

وقالت "إيباي" في بيان إنه أثناء الهجوم تم اختراق شبكتها للشركات، لكنها لم تجد دليلا على الاستيلاء على بيانات مالية أو معلومات بشأن بطاقات الائتمان.

كلمات دالّة

#إيباي, #قرصنة مواقع, #اشهر متجر إلكتروني, #سرقة بيانات, #استخدام بيانات العملاء, #سرقة البيانات, #تقنيات المواقع الإلكترونية, #حماية المواقع الإلكترونية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر