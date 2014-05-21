سرقة بيانات إلكترونية من عملاء المتجر الشهير "إيباي"

قالت شركة "إيباي" للتجارة الإلكترونية إن‭ ‬متسللين اخترقوا قاعدة بيانات في الفترة من أواخر فبراير حتى أوائل مارس، وسرقوا بيانات غير مالية للعملاء، بحسب ما نقلته رويترز عن بيان للشركة.

وقالت إيباي إن قاعدة البيانات التي اخترقت تحتوي على أسماء العملاء وكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد والعناوين الفعلية وأرقام الهواتف.

وأضافت أنها ستطلب من المستخدمين تغيير كلمات المرور.

وقالت "إيباي" في بيان إنه أثناء الهجوم تم اختراق شبكتها للشركات، لكنها لم تجد دليلا على الاستيلاء على بيانات مالية أو معلومات بشأن بطاقات الائتمان.