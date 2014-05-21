صعود مستمر للبلاتين واستقرار أسعار الذهب

صعدت معادن المجموعة البلاتينية مع استمرار أطول إضراب في مناجم جنوب إفريقيا المنتج الرئيسي للبلاتين للأسبوع السابع عشر، وهو ما يعطل حوالي 40 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وارتفع الذهب مقتربا من مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) رغم تراجع حاد في الطلب من الهند والصين في الربع الأول من العام. والبلدان من أكبر مستهلكي المعدن في العالم.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى1466.75 دولار للأوقية في أواخر التعاملات في الولايات المتحدة بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1476.30 دولار غير بعيد عن الذروة البالغة1483.50 دولار التي قفز إليها الأسبوع الماضي وهي أعلى مستوى له منذ أوائل مارس.

وقفز البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 823.25 دولار للأوقية. وزاد سعر الذهب للبيع الفوري 0.2 بالمئة إلى 1293.80 دولار للأوقية بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 80 سنتا لتسجل عند التسوية 1294.60 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 19.39 دولار للأوقية.