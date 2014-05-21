السويكت: السعودية ستشهد مشروعات ضخمة في قطاع النقل

قال المهندس محمد السويكت، رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، السعودية، إن الموافقة الملكية على مشروع النقل العام بالدمام والقطيف، سيكون لها أبعاد إيجابية تعزز من اقتصاد المملكة.

وأكد السويكت في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن اعتماد مشروع النقل العام بالمنطقة الشرقية يؤكد حرص حكومة المملكة على الارتقاء بالخدمات لمقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع المناطق والمحافظات.

وأوضح أن المملكة مقبلة على ولادة مشاريع متكاملة لربط مناطق البلاد ومحافظاتها الكبرى, وموانئها, ومدنها الصناعية, ومنشآتها الزراعية والإنتاجية والتعليمية بشبكة من الخطوط الحديدية، بهدف الإفادة من المزايا التشغيلية للقطارات الخفيفة والثقيلة.

ونوه بالمنفعة الاقتصادية لمشاريع النقل المنطقة الشرقية، لكونها تتمتع بأهمية خاصة على المستوى الصناعي والاقتصادي والموقع المتميز لها, كونها تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي.