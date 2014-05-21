3.3 مليار دولار الفائض التجاري للجزائر في 4 أشهر

حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 3.31 مليار دولار أميركي خلال الثلث الأول من العام الحالي مقابل 3.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، فقد بلغت صادرات الجزائر للفترة المشار إليها 22.03 مليار دولار مقابل 22.69 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2013 أي بتراجع قدره 2.91% مرده اانخفاض صادرات المحروقات بنسبة 3.8%.

إلى ذلك تراجعت الواردات الجزائرية بنسبة 21.4% لتبلغ ما قيمته 18.72 مليار دولار، مقابل 19.55 مليار دولار أميركي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبذلك تبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 118% مقابل 116% خلال الفترة المشار إليها.

وكانت قيمة صادرات المحروقات 21.06 مليار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 مقابل 21.90 خلال الفترة نفسها من عام 2013 أي بتراجع قدره 3.83%.