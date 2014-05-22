انخفاض عجز الميزان التجاري للأردن 4.6% بالربع الأول

انخفض عجز الميزان التجاري للأردن 4.6% في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.33 مليار دينار، ما يعادل 3.24 مليار دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق مدعوما بنمو في الصادرات.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس أن الواردات استقرت في الربع الأول من العام الحالي عند 3.78 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من 2013. وارتفعت الصادرات في الربع الأول 8.5% إلى 1.45 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.

وتراجعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 4.9% في الربع الأول إلى 988 مليون دينار مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2013.