البرتغال: هبوط عجز الميزانية 11% في 4 أشهر

قالت وزارة المالية البرتغالية إن العجز العام في البرتغال هبط بنسبة 11.3 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 إلى مستوى أقل من المستهدف في ميزانية الحكومة مدعوماً بزيادة قدرها 5 بالمئة في إيرادات الضرائب.

وأضافت الوزارة في بيان أن العجز في الميزانية بلغ 2.258 مليار يورو في الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل بانخفاض قدره 287 مليون يورو عن الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهت البرتغال هذا الشهر برنامجاً للإنقاذ المالي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنها مازالت ملزمة بأن تخفض تدريجياً العجز في ميزانيتها بمقتضى قواعد الاتحاد الأوروبي.

ويتعين عليها أن تخفض العجز هذا العام إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 4.9 بالمئة العام الماضي.