قطر ترصد ملياري دولار للاستثمار المشترك مع روسيا

قال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، إن هيئة الاستثمار القطرية -صندوق الثروة السيادي لقطر- ترصد ملياري دولار لاستثمارات عبر مشاريع مشتركة في روسيا.

ويستثمر الصندوق الروسي مع شركاء أجانب. واجتذب في السابق أموالاً من مستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا بما في ذلك هيئة الاستثمار الكويتية ومن شركة مبادلة المملوكة لحكومة دبي ومن دائرة المالية في أبوظبي.

وقال دميترييف أثناء اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستثمرين أجانب: "نعلن عن ثلاث شراكات جديدة بما في ذلك شراكة مع صندق الثروة السيادي القطري الذي يخصص.. ملياري دولار للاستثمار بشكل مشترك مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وأيضاً شراكتين جديدين أخريين".

وأضاف قائلاً: "يسعدنا أن نعمل بنشاط مع مستثمرين من أنحاء العالم لكننا نركز أيضاً بشكل خاص على المستثمرين من آسيا والشرق الأوسط لأن 90% من جميع أموالنا تشمل هؤلاء المستثمرين".

ويهدف الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات دولار الى اجتذاب أموال من الخارج للاستثمار في روسيا من خلال مشاريع مشتركة مع الدولة.