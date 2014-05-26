السعودية.. أكبر وحدة تحلية مياه بمشروع ينبع الضخم

دشنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم، أول وحدة تحلية مياه في مشروع ينبع المرحلة الثالثة، بطاقة إنتاجية تبلغ 94360 متراً مكعباً يومياً، لتأتي ضمن خطواتها التشغيلية لـ6 وحدات لمشروع محطة ينبع في مرحلته الثالثة.

وقال مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه بالساحل الغربي، المهندس محمد الثبيتي، إن الوحدة الجديدة تعد أكبر وحدات إنتاج المياه المحلاة في العالم، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تركيب أول وحدة تحلية مياه في مشروع ينبع المرحلة الثالثة من أصل 6 وحدات تم تصنيع 4 منها في مصانع عالمية.

وأفاد الثبيتي بأن الوحدتين المتبقيتين من الوحدات الست يتم تصنيعهما حالياً داخل المملكة لنقل وتوطين التقنية، وقد اجتازت شوطاً كبيراً في عملية التصنيع، ومن المنتظر استلامها في عام 2015، مبيناً أنه تم وصول أول وحدة على أن تصل الوحدة الثانية مطلع يوليو المقبل، فيما ستصل الوحدتان الثالثة والرابعة في شهر نوفمبر القادم.

وتبلغ تكلفة مشروع ينبع المرحلة الثالثة نحو 3.81 مليار ريال، بينما تبلغ الطاقة التصديرية عند اكتمال المشروع 550 ألف متر مكعب يومياً لتغطية الحاجة المتزايدة من المياه المحلاة خلال السنوات القادمة لمنطقة المدينة المنورة.

ويحدد الجدول الزمني للمشروع منتصف عام 2016 ليبدأ الإنتاج الفعلي.