الشورى السعودي يطالب بإجراءات لتفادي انقطاع الكهرباء

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، من أجل اتخاذ الجهات المعنية كل الجهود لتفادي حدوث أزمة أو انقطاع للكهرباء هذا الصيف.

وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي أن المجلس جدد في جلسته اليوم، التأكيد على قراره السابق الذي ينص على مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية.

فرص عمل للنساء

كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه.

وتابع مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على "تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية.

وأوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض.

وأيد المجلس اقتراح المؤسسة لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والتي عرضت زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين بمعدل 1% أو الحصول على مبلغ سنوي مقطوع من ميزانية الدولة، لافتاً النظر إلى أن الحد الأدنى الحالي لمعاشات المتقاعدين في وضعه الحالي لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمشتركين الذين في غالبهم هم من الفئة التي تستحق الدعم.

وأكدت اللجنة في توصياتها على قرارات المجلس السابقة التي تطالب المؤسسة بأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية.

