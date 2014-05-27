"الطاقة" أبرز الملفات الشائكة أمام رئيس مصر القادم

تحديات جسام ستوضع على كاهل الرئيس الجديد لمصر، والكل ينتظر حلولا جذرية، لكن معضلة أزمة الطاقة تبقى الأبرز والشغل الشاغل لـ90 مليون مصري .

الأسباب المباشرة لأزمة الطاقة ترجع في الأساس إلى نقص مشتقات النفط والغاز والكهرباء وضعف كفاءة حقول الإنتاج إلى جانب سوء حالة مصافي التكرير يضاف ذلك إلى ضعف المحطات في ظل تزايد استهلاك الكهرباء وتتعقد أزمة الطاقة أكثر مع عدم ضخ الشركات الأجنبية استثمارات جديدة وذلك لعدم تسلمها مستحقات لدى الحكومة بقيمة 5.5 مليار دولار هذا عن أسباب الأزمة , لكن ما هي مصادر الطاقة؟.

يحتل الغاز النصيبَ الأكبرَ بـ55%، ومن بعده البترول ثم الفحم بنسبة 1%، وأخيرا الطاقة المائية ومصادر أخرى.

وتستهلك مصر 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا في المقابل فهي تنتج 5 مليارات ونصف المليار قدم وهذا بالطبع يفاقم العجز إلى مليار ونصف المليار قدم مكعبة لكن على الرغم من ذلك، تستمر مصر في تصدير الغاز.

حيث تصدر للأردن 250 مليون قدم مكعبة يوميا في حين تصل , حصة (بريتيش غاز) إلى 650 مليون قدم فيما يستهلك إنتاج الكهرباء 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا أما نصيب صناعات الإسمنت والأسمدة فيتجاوز المليار قدم المصدر الثاني للطاقة في مصر يعاني أيضا من عدم قدرته على تلبية الطلب حيث يبلغ إنتاج البترول 728 ألف برميل يوميا مقابل استهلاك يفوق الإنتاج مما يشكل عجزا بـ 87 الف برميل.

وتَندُرُ حلولُ مواجهة أزمة الطاقة مع تفاقم العجز أيضا في الكهرباء بإنتاج 28.8 الف ميغاواط مقابل استهلاك يفوق هذا الرقم ليولّد عجزا متفاقما قدره 8 آلاف ميغاوات ويتزامن العجز مع ضعف كفاءة المحطات وتوقفها للصيانة.

وتتضح جذور المشكلة وسط تساؤلات حول جدية الحلول وإمكانية تحقيقها.

دأبت الحكومات على طرق باب الاستيراد ومن ثم إعادة بيع المواد البترولية مدعومة مما فاقم عجز الميزانية خاصة إذا ما علمنا أن دعم الوقود يمثل 69% من إجمالي الدعم الحكومي في الميزانية بقيمة 20مليار دولار لتبرزَ أرقامٌ أكثر إثارة للدهشة مع تجاوز دعم الوقود أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة في الميزانية التدخل السريع لإنعاش الاقتصاد المصري من أزمته, تَمثل في تدفق المساعدات الخليجية بعد الثلاثين من يونيو, من قبل السعودية والإمارات والكويت التي قدمت مجتمعة12 مليار دولار لكن اتساع أزمة الطاقة مع حلول الصيف وتوقف بعض مصانع الاسمنت عن العمل , دفع مصر إلى طلب دعم نفطي بقيمة 700 مليون دولار شهريا من هذه الدول الثلاث حتى أغسطس المقبل.

ومع تولي رئيس جديد مهامه بعد أيام, يقع على عاتق الدولة إيجاد مخرج لهذه الأزمة, فمؤخرا سمح للمصانع باستخدام مزيج طاقة يضم الفحم بالإضافة الى تحفيز مشاريع انتاج الطاقة من الرياح والشمس بالرغم من محدودية سعتها الحالية.

والحل الأبرز هو حزمة خطط لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيه هذا الدعم الى مستحقيه فقط.