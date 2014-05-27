"هدف" السعودي: مكافأة الجدية لا تتطلب موافقة المنشأة

أكد نائب المدير العام لدعم التدريب في "هدف" الدكتور منصور المنصور أنه ليس للمنشآت أي ارتباط ببرنامج "مكافأة الجدّية للعمل" الذي يمنح شريحة من الموظفين الجدد مكافآت مالية، مشيراً إلى أن الموظف بنفسه يمكنه التسجيل إلكترونياً من خلال موقع طاقات دون تدخل للمنشأة.

وأوضح أن "هدف" حرص في تصميم برنامج "مكافأة الجدّية للعمل" بطريقة تمكّن أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل من الاستفادة من المكافأة "سواءً كانوا مسجلين في حافز البحث عن عمل أو حافز صعوبة الحصول على عمل، فهو برنامج مفتوح لجميع السعوديين الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن "البرنامج مصمم ليخدم أيضاً خريجي الجامعات الحديثين، حيث يمكنهم التسجيل في البرنامج حين حصولهم على وظيفة بعد التخرج.

وأفاد المنصور أن المكافأة تصل إلى 24 ألف ريال، مقدمة على ثلاث أو أربع دفعات خلال فترة تصل كحد أقصى إلى 24 شهراً منذ بدء العمل في نفس الشركة أو صاحب العمل، موضحًا أن المكافأة الأولى في الشهر الرابع "ليست فقط مكافأة للاستدامة، إنما هي مكافأة للخروج من "حافز"، ويستحق الموظف المكافأة بعد الشهر الرابع لأنها تأتي بعد انتهاء الموظف من فترة التدريب في الشركة.

ولفت إلى أنه بالنسبة لفترة الستة أشهر فإن غالبية الموظفين الجدد الذين يتعدون هذه المدة تكون احتمالية استمرارهم في نفس العمل عالية، ولذلك فإن المكافأة تشجع الموظف الجديد على الاستمرار على رأس عمله لستة أشهر، مؤكدًا أن البرنامج يركز بصفة رئيسة على المسجلين في "حافز" لأن أكثر من 90% من مستفيدي "حافز" لم يسبق لهم الحصول على وظيفة من قبل، ولهذا يحرص صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من أجل تشجيعهم للانتقال على نحو أسرع للحصول على وظيفة مناسبة، إضافة إلى الباحثين عن العمل بشكل عام لحثهم على الاستدامة والاستمرار في العمل.

الجدير بالذكر أن التسجيل سيكونُ متاحاً عبر موقع الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" http://hrdf.org.sa أو موقع الحملة "لأنك تقدر" على الرابط : http://www.tegdar.sa .