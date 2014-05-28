هيئة وطنية عليا لمتابعة توطين القطاع الخاص بالسعودية

تستعد وزارة العمل السعودية لإطلاق هيئة وطنية عُليا تتابع عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة العمل السعودية كحلقة أخرى تضاف لسلسلة الإجراءات التي تتوالى لتوفير وظائف للمواطنين، والتي بدأت ببرنامجي نطاقات وحافز وغيرهما من البرامج التي تهدف لمكافحة البطالة.

وبحسب تقرير نقلته صحيفة "عكاظ"، فإن هذه الهيئة ستضم عدة جهات حكومية، من بينها إمارات المناطق، ووزارات الداخلية والتجارة.

ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بإحلال السعوديين في مختلف المواقع الوظيفية في القطاع الخاص، ورفع معدلات التوطين إلى أكثر من 25% خلال المرحلة الأولى من انطلاقتها.

وقال رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث، ناصر القرعاوي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إجراءات حصول موافقة المقام السامي على تأسيس الهيئة في مراحلها النهائية، وهي ضرورية لإنشاء كيان تشريعي تتبعه المؤسسة العام للتدريب وصندوق الموارد البشرية.

وأضاف القرعاوي أنه منذ بداية عملية هيكلة قطاع العمالة في السعودية قبل نحو 3 سنوات وطرح مشروع لإنشاء هذه الهيئة إلا ودرس المشروع بالتعاون بين جهات حكومية وجهات وتجارب دولية مثل ألمانيا.

وأوضح القرعاوي أن الدراسات انتهت لأهمية وجود كيان حكومي تشارك فيه الجهات المعنية بالتوظيف داخل المجتمع السعودي بعيداً عن وزارة العمل.