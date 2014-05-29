روسيا تقيم أكبر تحالف اقتصادي لمنافسة أميركا والصين

وقع رؤساء روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء، الخميس، اتفاقية لإنشاء تكتل تجاري كبير يأملون أن يتحدى القوة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية التي تشكل الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي في أول يناير فور إقرار برلمانات الدول الثلاث له.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل توقيع الاتفاقية في أستانة عاصمة قازاخستان "اجتماعنا اليوم له بالطبع أهمية خاصة.. أهمية تعدل صنع تاريخ جديد دون مبالغة".

وقال رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف إنه يعتبر الاتحاد الجديد "جسراً بين الشرق والغرب".

وينفي بوتين أن يكون الاتحاد محاولة لإعادة خلق الاتحاد السوفييتي الذي انهار في 1991.

ويتجاوز إجمالي عدد سكان الدول الثلاث 170 مليون نسمة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 2.7 تريليون دولار. وقازاخستان وروسيا منتجان للنفط.

وتعمق الاتفاقية العلاقات التي توطدت بين الدول الثلاث عندما أخذت الخطوة الأولى بإنشاء اتحاد جمركي في 2010 وستضمن الانتقال الحر للسلع والخدمات ورأس المال والعمال وتنسيق السياسة بشأن القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

واختارت أوكرانيا عدم المشاركة بعد الإطاحة برئيسها الموالي لموسكو في فبراير، وتضررت علاقاتها مع روسيا بشدة عقب ضم الأخيرة لمنطقة شبه جزيرة القرم.