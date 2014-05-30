تقاعد 12 ألف سعودي ربعهم نساء.. و6 آلاف وظيفة جديدة

أحيل خلال الشهور الستة الماضية حوالي 12131 موظفاً وموظفة في السعودية إلى التقاعد من الخدمة في عدد من الوزارات والإدارات الحكومية، حيث سجلت النساء 25% منهم، فيما كانت الوظائف العامة والتعليمية النسبة الأعلى منهم بـ73 %.

ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، فقد أظهرت إحصائية صادرة من وزارة الخدمة المدنية أن النسبة المتبقية من المتقاعدين التي تشكل 23 %يمثلون سبع جهات بسلم وظيفة خاصة بهم، تتمثل في وظائف صحية، وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريب في الكليات التقنية، والدبلوماسية، والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المستخدمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ عدد العاملين في الدولة خلال الأشهر الماضية نحو 1.227.233 موظفاً ومستخدماً، يشكل الرجال النسبة العليا بـ61.6%، والنساء بـ38.4 %.

وأوضحت الإحصائية 3055 امرأة تمت إحالتهن إلى التقاعد، مبينة أن الموظفين العموميين شكلوا الحصة الأكبر في ذلك، حيث بلغ عددهم 4581 موظفاً وموظفة منهم 4168 من الرجال و413 من النساء، فيما جاء سلم الوظائف التعليمية في المرتبة الثانية بمجموع4204 موظفين وموظفة منهم 2074 من الرجال و2130 من النساء اللواتي يعتبرن الأكثر ممن تركن الخدمة أيضا في بقية السلالم الوظيفية.

وبلغت نسبة غير السعوديين العاملين في مؤسسات الدولة 6%، حيث بلغ عددهم 73315 موظفا يشغلون وظائف صحية، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، فيما خلا السلك القضائي وهيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف الدبلوماسية من الموظفين الأجانب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل 6494 وظيفة تعليمية للرجال بالمستوى الخامس، حيث شملت الدرجة الجامعية التربوية الانتظام الكلي الدرجة في اختبار كفايات المعلمين 50 فأكثر، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً بالمرتبة السادسة أو ما يعادلها ممن انطبقت عليه الضوابط، إضافة إلى توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية.