معنويات المستهلكين البريطانيين تقفز لأعلى مستوى

أظهر مسح نشر اليوم الجمعة أن معنويات المستهلكين البريطانيين قفزت هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها في أكثر من تسع سنوات لتضيف علامة أخرى على تعافي الاقتصاد وتثير تساؤلات بشأن الفترة التي سيواصل فيها بنك إنجلترا المركزي إبقاء أسعار الفائدة مستقرة.

وقالت شركة جي إف كيه لأبحاث السوق إن مؤشرها الشهري لثقة المستهلكين ارتفع إلى صفر في مايو من -3 في أبريل. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ أبريل 2005 ويفوق تقديرات لخبراء اقتصاديين في مسح أجرته رويترز لارتفاع إلى -2 .

وتعافى الاقتصاد البريطاني بشكل سريع على مدى الاثني عشر شهرا الماضية وهو ما قالت جي إف كيه إنه عزز المعنويات رغم أن نموا بطيئا للأجور يعني أن الوضع المالي لمعظم الأسر لم يتحسن بذلك القدر.

ويتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام وهو ما سيكون أسرع وتيرة له منذ 2007. ورفعت غرف التجارة البريطانية توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 3.1 بالمئة هذا العام من تقدير سابق بلغ 2.8 بالمئة.

وما زالت أسعار الفائدة البريطانية عند مستواها التاريخي المنخفض البالغ 0.5 بالمئة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008 وقال محافظ البنك مارك كارني في وقت سابق هذا الشهر أنه يريد أن يستعيد الاقتصاد قدرا أكبر من عافيته قبل أن يرفع الفائدة.