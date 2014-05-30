200 مهندس سعودي ينضمون لمشروع "قطار الرياض"

قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في السعودية والتي تشرف على مشروع "قطار الرياض" باستقطاب 200 مهندس سعودي شاب من المبتعثين إلى الولايات المتحدة للعمل في مشروع القطارات.

وبحسب "الاقتصادية"، فقد قال الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، إن الهيئة حضرت بقوة في تشغيل الكفاءات السعودية في المشروع.

وأضاف خلال تفقده المشروع: "الائتلافات المشاركة في تنفيذ المشروع شركات جبارة، ولم تجتمع في عمل سابق غير هذا المشروع، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمهندسيها السعوديين الأكفاء.

ونوه بوجود تعاون وثيق مع كل المؤسسات الحكومية في المدينة لتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع خلال مدة التنفيذ، ولاسيما مع كل من شركتي المياه والكهرباء. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع من قبل كل من ائتلافات "باكس" و"الرياض نيوموبيليتي" و"فاست"، وشاهد عرضا مرئيا مفصلا تناول مختلف الأنشطة المنجزة، والجاري تنفيذها حاليا في عدد من المواقع، إلى جانب استعراض الأعمال والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتابع الاجتماع سير العمل في أعمال الحفر الجاري تنفيذها حاليا في كل من: (محطة العليا على مسار محور شارع العليا - البطحاء)، و(مركز المبيت والصيانة الغربي على مسار محور طريق المدينة المنورة)، و(محطة المطار بجوار الصالة الخامسة على محور طريق المطار)، و(مركز المبيت والصيانة وموقع آلة حفر الأنفاق على مسار محور طريق الملك عبدالعزيز)، و(مبنى مركز التحكم والتشغيل للمشروع بجوار جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن).