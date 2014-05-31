اليابان لن تسمح لأميركا بفتح الصادرات الزراعية معها

قال مسؤول ياباني كبير إنه مازال أمام الولايات المتحدة واليابان شوط تقطعه من أجل التوصل لحل لمسألة دخول الصادرات الزراعية الأميركية إلى السوق اليابانية في إطار محادثات تجارة المحيط الهادي.

وقال هيروشي أوي نائب كبير مفاوضي اليابان للصحافيين بعد اجتماعات استمرت يومين مع المسؤولين الأميركيين بشأن الصادرات الزراعية" هناك بعض التقدم ولكننا مازلنا متباعدين ."

وتسعى المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي تجمع يضم 12 دولة يمتد من آسيا إلى أميركا اللاتينية لإزالة التعريفات الجمركية والعقبات الأخرى أمام التجارة ولاسيما بالنسبة للسلع الزراعية.

وتريد الولايات المتحدة أن تفتح اليابان أسواق الأرز واللحم البقري ولحوم الخنازير ومنتجات الألبان والسكر. وتقول اليابان إنها لا تستطيع إزالة التعريفات الجمركية تماماً على كل هذه المنتجات مما أثار دعوات من الجماعات الزراعية الأميركية إلى استبعادها من المحادثات.

وتجاهل أوي هذه الدعوات وقال إن المفاوضين الأميركيين لم يطرحوا احتمال استبعاد اليابان في اجتماعات واشنطن.