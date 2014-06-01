تراجع أسعار الاتصالات في السعودية 69% خلال 8 سنوات

تراجعت أسعار تعرفة الاتصالات المتنقلة في السعودية بنحو 69% خلال الفترة من 2005م وحتى عام 2013، حيث انخفض سعر الدقيقة من 80 هللة في 2005 إلى 25 هللة في 2013، نتيجة المنافسة في القطاع بشكل رئيس.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن أقل سعر للميجابايت لاستخدام الإنترنت بواسطة شبكة المتنقل انخفض من أربع هللات في عام 2009 إلى هللتين في عام 2013، بنسبة انخفاض 50%، إذ تم تخفيض سعر باقة 5 جيجا من 200 ريال في عام 2009م إلى 100 ريال حالياً.

وأدى تراجع الأسعار إلى زيادة استهلاك خدمات الاتصالات الصوتية نهاية عام 2013، إلى نحو 150 مليار دقيقة، مقابل ثمانية مليارات دقيقة فقط في عام 2005، بزيادة تجاوزت 1775%.

ووفقاً للتحليل الذي أجرته الصحيفة، فقد تراجعت أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية؛ الأول هو ارتفاع مستوى المنافسة في سوق الاتصالات في السعودية الآخذ في الازدياد، والعامل الثاني هو قرار الهيئة بعدم الرجوع لها في العروض الترويجية للشركات، والعامل الثالث هو تغير طريقة تقديم الخدمات لتصبح في شكل باقات بدلا من مفردة.