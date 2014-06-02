تشغيل تجريبي للربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2015

أكدت وزارة الكهرباء المصرية أن التشغيل التجريبي للربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ العام المقبل، على أن ينتهي المشروع بشكل كامل في العام 2016.

وسيتم طرح المشروع للتنفيذ الشهر المقبل بعد توقيع العقود مع المقاولين، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويتيح مشروع الربط تبادل الطاقة بين البلدين بما يصل إلى 3000 ميغاوات خلال فترة الصيف.

وأشار يماني اليماني المتحدث الرسمي باسم وزير الكهرباء المصري إلى أن وفدا سعودياً التقى مسؤولين مصريين الأسبوع الماضي في القاهرة للاتفاق على الخطوات التنفيذية لبدء التشغيل التجريبي للربط الكهربائي.



