%78 رضى الزبائن عن أداء وكلاء السيارات بالسعودية

قامت شركة نيلسون العالمية منتصف عام 2013 بإجراء استبيان وجهاً لوجه لقياس رضى المستهلكين عن أداء وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية، وأظهرت نتائجه أن معدل رضى الزبائن عن أداء وكلاء السيارات هو 78%، وأن أدنى مستوى للرضا كان 66% وأعلاه كان 94%، كما أشارت نتائج الاستبيان أن هناك 70% من المستهلكين يرغبون مواصلة التعامل مع الوكيل الحالي.

وقد عرفت شركة نيلسون العالمية بعمل استبيانات لقياس رضى المستهلكين في معظم أنحاء العالم ولمختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. فهي تعمل منذ أكثر من 90 عاما في هذا المجال، وتنتشر مكاتبها في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويوجد لديها 40000 موظف، وقد عملت مع اكثر من 20000 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة حول العالم، كما أنها قامت بإجراء أكثر من 5000 استبيان لرضى الزبائن، وتعد واحدة من الشركات المدرجة في سوق نيويورك للأسهم.

وقد أوضح الأستاذ فيصل أبوشوشة رئيس لجنة وكلاء السيارات التابعة لمجلس الغرف السعودية للدورة الماضية أن هذه النتائج إيجابية ويفتخر بها أعضاء اللجنة وتؤكد رضى الزبائن عن أداء الوكلاء الذين يعملون بشكل دائم ومستمر لتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المستهلك من شركات السيارات، ولكننا سنعمل باستمرار لتحسين هذه النسبة، خصوصاً وأنه كلما زاد رضى الزبائن كلما زادت المبيعات، فالمستهلك هو الزبون الأول لشركة السيارات ومن خلاله يتم دفع أجور العاملين، وهو الذي يستثمر مبالغ كبيرة في الحصول على سيارة، لذلك فخدمته وإسعاده هدف استراتيجي ورئيسي لدى جميع وكلاء السيارات العاملين في المملكة والتي يتسم سوقها بالتنافسية العالية والبقاء فيها للأصلح.

كما أشار إلى اعتزاز أعضاء اللجنة بأن عدد الشكاوى على الوكلاء بموجب بيان وزارة التجارة الصادر في 20 مايو 2014م وهو 4270 شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من 2013 وذلك مقابل الملايين من التعاملات التي تتم بين الوكلاء والزبائن، إضافة إلى وجود 8 ملايين سيارة في طرقات المملكة بموجب تصريح مدير إدارة المرور الصادر عام 1423هـ إذ أن البيان يؤكد أن هناك 24 شكوى يوميا / 8 ملايين سيارة على طرق المملكة = 3 شكاوى لكل مليون سيارة على طرق المملكة.

وتعد اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الغرف السعودية وتقوم اللجنة بتمثيل وكلاء السيارات أمام الجهات الحكومية والإعلام، كما تقدم برامج مشتركة لخدمة المستهلك والوكلاء الذين يعملون في المملكة منذ أكثر من 75 عاما ويساهمون في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل لأبناء الوطن في قطاع السيارات.

كما يقومون بصيانة الملايين من السيارات في جميع مدن وقرى المملكة ويحرصون على توفير مئات الملايين من قطع الغيار عبر شبكة فروع تعمل على تغطية معظم أنحاء المملكة، كما يقوم الوكلاء بدعم الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول المملكة فقد قاموا منذ بداية تأسيسهم بدعم تلك المؤسسات الصغيرة ليكونوا موزعين، وأصبحت بعض تلك المؤسسات اليوم ذات نشاط تجاري واسع كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الغرف التجارية حول كافة القضايا المتعلقة بوكلاء السيارات والتي من شأنها زيادة رفع جودة المنتج وزيادة التنافسية وإتاحة الفرصة لنمو المنشآت المتوسطة والصغيرة.