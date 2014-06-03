تطور التكنولوجيا يهدد بالتخلص من طائرات الشحن الجوي

مع تحول المزيد من شحنات البضائع إلى طائرات الركاب والنقل البحري، فإن شركات الطيران عليها أن تعيد النظر في أنشطتها للشحن الجوي أو المخاطرة بأن تتحول طائرات الشحن إلى شيء من الماضي.

وقال أعضاء وفود في اجتماع سنوي لشركات طيران في العاصمة القطرية الدوحة، إنه في حين خفضت بعض شركات الطيران بالفعل عدد طائرات الشحن الجوي التي تشغلها، فإن هناك حاجة إلى المزيد من التغييرات الكبيرة لتقليص أوقات النقل وعودة النشاط الذي فقدته صناعة النقل البحري.

وبنى الشحن الجوي سمعته على نقل سلع غالية بكميات كبيرة في أسرع وقت ممكن. وحتى الوقت الحاضر فإن السلع المنقولة جوا تقدر قيمتها بنحو 6.8 تريليون دولار سنويا، وهو ما يشكل 35 بالمئة من قيمة التجارة العالمية، لكنه يشكل 0.5 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي لتلك التجارة.

لكن مع زيادة الأعمال المكتبية، فإن متوسط الوقت الذي يستغرقه نقل منتج من شركات التصنيع إلى وجهة الاستيراد النهائية يبلغ 6.5 يوم، وذلك مقارنة مع تباهي لوفتهانزا للشحن في الستينات بوقت قدره ثلاثة أيام فقط.

وأصبحت المنتجات مرتفعة القيمة، مثل الإلكترونيات أصغر حجما، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى مساحات أقل ولا تحتاج إلى طائرات شحن لنقلها.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي عقد اجتماعا في الدوحة هذا الأسبوع، أن حجم الشحن الجوي سيبلغ حوالي 52 مليون طن هذا العام بلا تغيير فعلي يذكر عن 2010.

خفض عدد الطائرات

وقال جلين هيوز، مدير الشحن الجوي في إياتا "تحتاج الصناعة إلى إعادة تصميم هيكلي".

وتعاملت شركات الطيران حتى الآن مع الظروف الصعبة في سوق الشحن الجوي بخفض طاقة التشغيل وإخراج طائرات للشحن من الخدمة.

وقال أندرو هيردمان، المدير العام لاتحاد شركات الطيران في آسيا-المحيط الهادي "معظمها تخسر أموالا، واستجابت بخفض طاقة التشغيل في محاولة للتوازن في مواجهة هذا الهبوط".

وأرجأت لوفتهانزا للشحن اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستزيد عدد طائرات الشحن من طراز بوينغ ‭‭777‬‬ . وقامت شركات طيران أخرى، مثل إير فرانس-كيه.إل.إم، وطيران سنغافورة والخطوط الجوية اليابانية بخفض عدد طائرات الشحن التي تقوم بتشغيلها.

لكن مندوبين قالوا إنه حتى تستطيع المنافسة في الأجل الطويل، فإن شركات الطيران تحتاج إلى تقليص أوقات نقل البضائع وتهيئة نفسها كمشغلين متخصصين في نقل السلع المرتفعة القيمة أو السريعة التلف، مثل الزهور أو السلع كبيرة الحجم.

وقال جوناثان كليتزل، خبير النقل والخدمات اللوجستية لدى بي.دبليو.سي لرويترز "يجب أن يحدث تغيير ما للتعامل مع الطاقة الزائدة".

ويريد "إياتا" من شركات الطيران الأعضاء خفض أوقات نقل البضائع 48 ساعة، وهو ما يشير إلى أن فترة 6.5 يوم في المتوسط لنقل الشحنة من الباب إلى الباب ستتطلب ساعات قليلة فقط في الجو.

وهذا ما يشجع شركات الطيران على تبسيط الإجراءات مع وكلاء الشحن والمناولين الأرضيين، إضافة إلى تقليص الأعمال المكتبية بالتحول إلى المستندات الإلكترونية.