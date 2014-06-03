900 ألف باحث عن عمل 90% منهم نساء في "حافز" السعودية

يحصل اليوم حوالي 39.443 ألف "مستفيد متأهل" من مكة المكرمة، على أولى دفعات الإعانة التي أعلن عن صرفها برنامج "حافز" في السعودية

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن مكة تتصدر أعداد العاطلين في المملكة، ثم تأتي مدينة الرياض في المرتبة الثانية بـ32551 مستفيدا، فالمنطقة الشرقية بـ26812 مستفيدا، فمنطقة عسير 21106 مستفيدين.

من جهته، قال الدكتور عبدالكريم النجيدي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالإنابة، إن 82% من المستفيدين من المخصص المالي أعمارهم تحت الـ35 سنة، بينما بلغ عدد المستفيدين ذوي الأعمار بين 35 و60 سنة 34408 مستفيدين ومستفيدات، حيث تبلغ نسبة الإناث 98%، أما الفئة العمرية بين 20 و24 فبلغ عددهم 21773 مستفيدا ومستفيدة، 90% منهم نساء، و10% ذكور.

بينما بلغ عدد المستفيدين من الفئة العمرية بين 25 و29 سنة 71765 مستفيدا ومستفيدة، 95% منهم نساء، و5% ذكور، أما الفئة العمرية الواقعة بين 30 و34 سنة فقد بلغ عدد المستفيدين 63809 مستفيدين ومستفيدات، 97% منهم نساء، و3% منهم ذكور.

وأشار النجيدي إلى أن المتقدمين المسجلين في برنامج حافز "حافز صعوبة الحصول على عمل"، بلغوا أكثر من مليون ونصف المليون باحث وباحثة عن عمل، موضحاً أن أكثر من 900 ألف متقدم ومتقدمة مروا بفترة الثلاثة الأشهر الأولى لإثبات جدية البحث عن عمل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن 90% منهم نساء.

وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالإنابة، أن عدد المتأهلين للحصول على إعانة حافز "صعوبة الحصول على عمل" في أولى دفعاتها بلغ 191 ألف مستفيد ومستفيدة، 95% منهم إناث، يشكلون ما مجموعه 183 ألف مستفيدة، موضحاً أن الصرف سيبدأ اليوم.

وأضاف النجيدي أن دعم برامج "حافز" الرئيسة يتم من خلال برامج التأهيل والتدريب والمساعدة في الحصول على وظيفة عبر قنوات برنامج "طاقات" المتعددة، وتوفير مخصص مالي لمساعدتهم في عملية البحث عن عمل، مما يمكن أبناء وبنات الوطن من التحول إلى قوى وطنية عاملة مؤهلة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية من جانب، والحد من البطالة وآثارها السلبية من جانب آخر.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 29 المحرم 1435هـ استحداث برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" للذين يواجهون صعوبة في الحصول على فرصة وظيفية، يشمل مخصصاً مالياً لفئات عمرية لم تكن مدرجة في برنامج "حافز" سابقا، إضافة إلى دعم للحصول على وظائف، حيث يوفر البرنامج مخصصاً مالياً شهرياً للمستفيدين منه (لمدة عام هجري) يبلغ في الأشهر الأربعة الأولى 1500 ريال شهرياً، ثم 1250 ريالا شهرياً في الأشهر الأربعة التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهرياً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.