الحقباني: السعودية فتحت 750 ألف وظيفة بالقطاع الخاص

أكد نائب وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، أن المملكة حققت نجاحات مهمة في مجال توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأوضح في كلمة المملكة أمام الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف أن مشاركة العمالة الوطنية في هذا القطاع ارتفعت منذ انطلاق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في شهر يونيو 2011 وحتى اليوم من نحو 10% إلى أكثر من 15%.

وكشف عن إحصاءات جديدة حتى أبريل الماضي، تشير إلى توظيف نحو 750 ألف مواطن ومواطنة توظيفا جديدا في القطاع الخاص، وازدادت أعداد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، حيث ارتفع عددهن من نحو 55 ألف عاملة سعودية في عام 2009 إلى أكثر من 400 ألف عاملة في أبريل 2014.

وأكد تبني منظومة من المبادرات والبرامج، حيث أطلقت وزارة العمل مؤخرا برنامجا تبلغ تكلفته 25 مليون دولار لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، وإدراج برامج متقدمة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى قرار من مجلس الوزراء باعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإطلاق برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل المكمل لبرنامج حافز الذي سبق إطلاقه قبل نحو عامين لدعم الباحثين عن العمل لإعانتهم ومساعدتهم في الحصول على فرصة وظيفية مناسبة في القطاع الخاص.