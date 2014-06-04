صرف 287 مليون ريال لمستفيدي برنامج "حافز" بالسعودية

قال مصدر مطلع في صندوق الموارد البشرية "هدف" إن إجمالي مبالغ برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" التي تم صرفها أمس للمتأهلين في السعودية والبالغ عددهم 191 ألف مستفيد ومستفيدة بلغ أكثر من 287.6 مليون ريال.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، أشار المصدر إلى أن المخصص المالي الشهري لكل مستفيد ومستفيدة من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" هو 1500 ريال في الأشهر الأربعة الأولى، ثم 1250 ريالا شهريا في الأشهر الأربعة التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مضيفا أن البرنامج يوفر مخصصا ماليا شهريا للمستفيدين منه لمدة عام هجري واحد.