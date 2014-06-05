مسؤول أوروبي: السعوديون الأكثر طلباً لتأشيرات "شنغن"

قال الدكتور يورك فويان مستشار في مندوبية الاتحاد الأوروبي السعودية، إن سفارة ألمانيا هي أكثر الدول استقبالاً لطلب تأشيرات "شنغن"، تليها إيطاليا ثم فرنسا فإسبانيا فالنمسا فسويسرا وهولندا، ثم السويد والدول الاسكندنافية، فبلجيكا فاليونان، وأخيراً بولندا والبرتغال.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، نقلا عن المسؤول الأوروبي، فإن عدد تأشيرات الشنغن المرفوضة للسعوديين يختلف بحسب السفارات، إلا أن المعدل لا يتجاوز 4% من عدد التأشيرات التي يتم منحها، كما أنها أكثر الدول طلبا للتأشيرات. وشدد المسؤول على أن أسباب الرفض ترجع لعدم استكمال الأوراق المطلوبة للتقديم أو اختلاف ورقة التعريف بالراتب عن المبلغ الذي يتم إيداعه شهريا.

وذكرت إحصائية بأن السعودية الأقل بنسبة الرفض مقارنة بدول الخليج ومصر وإيران التي تصل نسبة رفض التأشيرات لمواطنيهم إلى 19% و30%.

ووصل عدد التأشيرات التي منحتها سفارة ألمانيا للسعوديين إلى 55110 تأشيرات، بينما تم رفض 2435 تأشيرة "أي ما يعادل 4.4%"، بينما كانت نسبة التأشيرات المرفوضة من سفارة فرنسا نحو 2%، حيث تم رفض 655 تأشيرة من ضمن 31 ألف تأشيرة تقريباً تم منحها، ووصلت نسبة التأشيرات المرفوضة من إيطاليا 1.3%، حيث تم منح 38955 تأشيرة، ونسبة التأشيرات المرفوضة من سفارة إسبانيا 1%،

حيث تم منح 18435 تأشيرة، تعتبر نسبة التأشيرات المرفوضة من سفارة سويسرا والنمسا الأقل بين سفارات دول أوروبية بنسبة 0.9% و0.5% على التوالي، حيث تم منح 9164 تأشيرة من سفارة سويسرا وإصدار 8852 تأشيرة من النمسا، وتعتبر السويد وهولندا أكثر الدول بنسبة رفض التأشيرات بنسبة 16.5 و3.6% على التوالي، حيث تم منح 2585 تأشيرة من السويد و3934 تأشيرة فقط من هولندا.

وكانت نسبة رفض السفارة الألمانية لتأشيرات قطر وصلت إلى 6.3% بين 25507 تأشيرات تم منحها، وتراوحت نسبة رفض السفارة الفرنسية والإيطالية للتأشيرات بـ5.5% و5.7% على التوالي، من بين 17617 و5506 تأشيرة تم منحها، وكانت الدولة الأقل نسبة بمنح التأشيرات إسبانيا بنسبة 0.9% بين 3.71 تأشيرة تم إصدارها.

بينما تراوحت نسبة رفض التأشيرات لمواطني الإمارات من سفارة ألمانيا 4.7% من بين 23048 تأشيرة تم منحها، وكانت نسبة الرفض من سفارة فرنسا نحو 5% من بين 18729 تأشيرة تم منحها، تلتها إيطاليا بنسبة الدول المانحة للتأشيرات بنحو 23425 تأشيرة ونسبة رفض 2.6%، ثم النمسا بتأشيرات 9341 ونسبة رفض 6.2%، وتعتبر الدول الأكثر رفضاً للتأشيرات هولندا والسويد بنسبة 8.5% و19.9% على التوالي، حيث تم منح 4751 تأشيرة من هولندا و1941 من السويد فقط.

وكانت نسبة رفض السفارة الألمانية للكويتيين 4.1%، حيث منحت 73203 تأشيرات فقط، ونسبة رفض سفارة فرنسا 4.1% حيث أصدرت 41499 تأشيرة، ونسبة رفض إسبانيا 5.6%، حيث منحت 16245 تأشيرة، وكانت النمسا قد أصدرت 12362 تأشيرة بنسبة رفض 5.5% وكانت نسبة الرفض من سفارة إيطاليا نحو 2.3% من بين 11.32 تأشيرة تم إصدارها، وتعتبر سويسرا وبلجيكا من أقل الدول رفضاً للتأشيرات بنسبة 0.5 و1.4% على التوالي من بين 5431 تأشيرة من سويسرا و2420 تأشيرة تم إصدارها من سفارة بلجيكا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مقترح لتقليص إجراءات التأشيرات بالنسبة للسعوديين في 2015، بحيث لا يستغرق إصدار تأشيرة شنغن أكثر من 10 أيام بعد أن كانت تستغرق نحو 15 يوما، إلى جانب إعفاء القاصرين دون سن 18 عاماً من رسوم التأشيرات، وإعطاء تأشيرة صالحة متعددة السفرات صالحة لثلاث سنوات لأوروبا لتزيد بعدها إلى خمس سنوات، إلى جانب تقديم نوع جديد من التأشيرات بمسمى تأشيرة سياحية أو عمل.