ارتفاع صادرات ألمانيا 3% مسجلة أسرع نمو في عامين

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن الصادرات الألمانية ارتفعت في أبريل بأسرع وتيرة لها في نحو عامين، كما ارتفع الانتاج الصناعي، وهو ما يشير إلى بداية قوية للربع الثاني في أكبر اقتصاد أوروبي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات المعدلة لتأخذ في الاعتبار التغيرات الموسمية ارتفعت 3% على أساس شهري مسجلة أكبر زيادة منذ مايو 2012، في حين زادت الواردات 0.1%.

واتسع الفائض التجاري للبلاد إلى 17.7 مليار يورو مقارنة مع متوسط توقعات بفائض قدره 15.2 مليار يورو. وكان محللون توقعوا ارتفاع الصادرات 1.5% والواردات 0.6%.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد نمو الانتاج الصناعي الألماني 0.2% في أبريل على أساس شهري بدعم زيادة قوية في إنتاج الطاقة، لكنه جاء دون توقعات بزيادة 0.4%. وعدلت الوزارة قراءة مارس إلى انخفاض قدره 0.6% من قراءة أولية تضمنت انخفاضاً قدره 0.5%.