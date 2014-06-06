السعودية: إنجاز 75% من مشروع قطار الحرمين السريع

قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودي جبارة الصريصري إن مشروع قطار الحرمين السريع يسير بخطوات جيدة، وإن النتائج المتحققة مطمئنة، مؤكداً حرص الوزارة على إنجاز كافة الأعمال المرتبطة بالمشروع وفق برنامجها الزمني ونسب الإنجاز المحددة.

وأوضح الصريصري أثناء جولته الميدانية على مواقع المشروع أن تقدما كبيرا طرأ على جميع أعمال المشروع، خاصة في إنشاء المحطات، حيث نسب الإنجاز فيها تقترب من 75% وأنها حققت قفزات كبيرة خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن تطوراً جيدا تحقق في تنفيذ الأعمال المدنية والمنشآت الأخرى على امتداد مسار الخط الحديدي، خصوصا في المنطقتين الرابعة والخامسة التي تشهد الآن استكمال مد القضبان وكوابل الكهرباء وتركيب أبراج تغطية القطارات بالطاقة الكهربائية.

وأبان أنه تم الوقوف ميدانيا على أعمال الاختبارات اللازمة وتحضير المعدات والمواد للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية في المنطقة الخامسة التي تم تسليمها للمقاول مؤخرا، كما يجري الإعداد لتسليم المرحلة السادسة من المسار البالغ طولها 75 كلم، وبهذا تكون كامل المنطقة الواقعة بين ورشة المدينة المنورة ومحطة مدينة الملك عبدالله برابغ بعهدة مقاول مشروع المرحلة الثانية.

من جهته، أوضح رئيس عام المؤسسة محمد السويكت أن وزير النقل والوفد المرافق له قام بجولة ميدانية على امتداد المسار، متوقعا أن تستكمل قبل نهاية العام الجاري، بحيث تكون جاهزة لاستقبال أول دفعة من القطارات التي ستصل المملكة قريباً.