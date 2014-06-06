الكبار السبع: نتعهد باتفاقيات ستغير التجارة العالمية

تعهدت الدول الصناعية الكبرى في العالم بالمضي قدماً نحو إبرام سلسلة اتفاقات للتجارة الحرة ستغير بشكل جذري شكل التجارة العالمية على الرغم من معارضة شعبية متزايدة.

وألزم زعماء مجموعة السبع أنفسهم بثمانية اتفاقات واسعة النطاق ستشمل أكثر من 80% من اقتصاد العالم، لكنها تهمش فعليا الصين وروسيا وتواجه احتجاجات لاسيما في أوروبا.

وفي الجولة الأكثر طموحا لتحرير التجارة منذ انهيار جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية يريد زعماء الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا خلق سوق يشمل مليار شخص تقريبا، وتحديد قواعد للتجارة العالمية ربما يقتدى الآخرون بها. وقد يولد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحده ناتجا اقتصاديا إضافيا بقيمة 100 مليار دولار سنويا للجانبين كليهما.

وقالت مجموعة السبع في بيان عقب قمة استمرت يومين في بروكسل، وهو اجتماع غابت عنه روسيا في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، "نهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة (على هذه الاتفاقات) في أقرب وقت ممكن".

وفي أعقاب أسوأ أزمة مالية في 30 عاما تعتبر مجموعة السبع الاتفاقات وسيلة غير مؤلمة نسبيا لخلق الوظائف عن طريق إزالة الحواجز أمام قطاع الاعمال وتحقيق تكامل بين اقتصاداتها.

ويشارك زعماء مجموعة السبع أيضا في اتفاقات دولية أصغر حجما انضمت إليها الصين لتحرير التجارة في الخدمات وإلغاء التعريفات الجمركية على السلع بما يساعد في مكافحة التغير المناخي. لكن المحادثات تواجه مشاعر عدائية متزايدة، وهو شيء ناقشه الرئيس الأميركي باراك أوباما مع زملائه الأوروبيين حسبما قالت مصادر على دراية بالموضوعات التي تناولتها القمة.

ومن بين الاتفاقات التي تعهد زعماء مجموعة السبع بالسعي لإتمامها اتفاق قيد النقاش منذ 5 سنوات بين الاتحاد الأوروبي وكندا، واتفاق بين الولايات المتحدة واليابان- يشمل أيضا دولا أخرى مطلة على المحيط الهادي- متعثر بسبب خلافات بشأن الزراعة.

وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية "علينا أن نتحدث بصوت أقوى في العلن لشرح فوائد التجارة" معترفا بأن بعض الناس لديهم مشاعر عدائية تجاه التجارة الحرة. وزعماء مجموعة السبع حريصون على تفادي احتجاجات واسعة مثل تلك التي ساعدت في تقويض محادثات التجارة قبل حوالي عشر سنوات.

ويقول معارضو تحرير التجارة- الذين يتراوحون من محتجين مناهضين للعولمة إلى الجبهة القومية في فرنسا- إن الاتفاقات المقترحة يجري التفاوض عليها في السر ولن يستفيد منها إلا الشركات الكبرى التي تركز على تعظيم الأرباح.