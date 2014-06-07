180 وظيفة تنتظر السعوديين في كبرى شركات الأحساء

أعلنت غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف عن تنظيم لقاء غداً بتعاون مع شركة الخزف السعودي لطرح 180 فرصة عمل متنوعة للشباب السعودي بالأحساء، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

وتشمل فرص العمل الجديدة التي تطرحها الشركة الرائدة في مجال تصنيع بلاط السيراميك والأدوات الصحية وسخانات المياه الكهربائية (35) وظيفة عامل بدون مؤهل، و(50) وظيفة مشغل آلة بمؤهل الشهادة الابتدائية، والمتوسطة، والكفاءة، و(15) وظيفة حارس أمن بدون مؤهل، و(10) وظائف سائق نقل خفيف بمؤهل رخصة نقل خفيف، و(10) سائق نقل ثقيل بمؤهل رخصة نقل ثقيل.

كما تشتمل الوظائف المطروحة على (20) وظيفة أمين مستودع بمؤهل الثانوية، و(25) وظيفة مراقب مخزون بمؤهل الدبلوم، و(5) وظائف ممرض، بمؤهل الدبلوم إضافة إلى (10) وظائف مهندس بمؤهل البكالوريوس.

ويأتي اللقاء الوظيفي في إطار خطة غرفة الأحساء لعام 2014، وضمن سلسلة البرامج التدريبية واللقاءات الوظيفية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعاً لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة وتطبيقاً لبرامج توطين الوظائف وتحقيق الإحلال والسعودة بمنشآت القطاع الخاص، كما أن غرفة الأحساء تعمل وفقاً لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التدريب والتوظيف والتأهيل والتطوير والإرشاد المهني لقوى العمل السعودي من الجنسين ولشركات القطاع الخاص السعودي.