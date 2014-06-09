السودان.. معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 41.2% في مايو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 41.2% في مايو، وهو ما يعكس زيادة شهرية قدرها 3.9%.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، وهو ما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، والذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه السوداني ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى.

وقال جهاز الإحصاء في نشرته الشهرية إن الارتفاع الشهري يرجع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات في مايو. وبلغ معدل التضخم السنوي في أبريل 37.3%.

وأدى قرار الحكومة بخفض دعم الوقود بجانب إجراءات تقشفية أخرى العام الماضي إلى احتجاجات أسفرت عن مقتل عشرات وجرح مئات الأشخاص.

واحتج نحو 300 من العاطلين، أمس الأحد، أمام مكتب والي الخرطوم مطالبين بوظائف.