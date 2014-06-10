الفيديو قد يكتسح 84% من حركة الإنترنت بحلول 2018

قال تقرير لشركة "سيسكو سيستمز" إن الإقبال على مواد الفيديو خلال كأس العالم لكرة القدم في البرازيل من المنتظر أن يماثل تقريباً حركة الإنترنت في جميع أنحاء أستراليا في عام 2013.

ويقول التقرير إن الفيديو من المتوقع أن يصل إلى 84% من حجم حركة الإنترنت في الولايات المتحدة بحلول عام 2018 ارتفاعاً من 78% حالياً.

وقال روبرت بيبر، نائب رئيس شركة سيسكو: "في المستقبل سيبدو كل شهر وكأنه شهر كأس العالم بسبب الاستمرار في زيادة الاستهلاك".

وتدرس سيسكو التي تعد واحدة من كبرى الشركات المصنعة لمعدات الشبكات استخدام وسرعة المعدات والبيانات من أجل إصدار توقعات سنوية بنمو الانترنت.

ويأتي التقرير الذي نُشر الثلاثاء في وقت تناقش فيه لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية تشريعاً بشأن حركة الانترنت أو "حياد الإنترنت" والذي يمكن أن يسمح لشركات تعمل في مجال الاتصالات بمنح أولوية لبعض البيانات.

ويشعر منتقدون لهذه المراجعات المقترحة بالقلق من أن تؤدي هذه القواعد الى "طرق سريعة" للشركات التي تدفع أموالاً وسرعة أبطأ للآخرين.

ويتوقع التقرير أنه بحلول عام 2018 فسوف تحل الآلات المتصلة بالإنترنت مكان أجهزة التلفزيون بوصفها الأسرع نمواً، وسوف تشكل 46% من حركة الانترنت ارتفاعاً من 25% حالياً.