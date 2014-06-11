السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة 0.5%

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر مايو 2014 ارتفاعاً بلغت نسبته 0.5% مقارنة بنظيره من العام السابق، بسبب التغيرات التي شهدتها أربعة أقسام رئيسية مكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية أن قسم المشروبات والدخان تصدر الأقسام التي حققت ارتفاعا لتبلغ 6.9%، تلاه قسم المواد الكيمياوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.6%، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 1.5%، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.2%.

وأشارت المصلحة إلى أنه على العكس من ذلك فقد تراجعت عدد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة في شهر مايو الماضي، شملت كلا من قسم السلع الأخرى بنسبة 8.5%، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 2.0%، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.5%، وقسم السلع المصنعة المتنوعة 0.4%، وقسم الآلات ومعدات النقل 0.2%، في حين ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.

وأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في شهر مايو الماضي سجل 158.4 نقطة، مقابل 158.3 لشهر أبريل 2014، ويعني ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر مايو 2014 بلغت نسبته 0.1% قياساً بمؤشر شهر أبريل 2014.

وعزت المصلحة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة التي تضمنت قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.8%، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.3%، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1%، فيما طال الانخفاض قسم السلع الأخرى بنسبة 2.7%، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.4%، وقسم المواد الكيمياوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.9%، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.4%، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1%.

وظل كل من قسم المشروبات والدخان، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشريهما القياسيين السابقين ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.