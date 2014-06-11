194 مليون طن بضائع ناولتها الموانئ السعودية

بلغ المجموع الكلي لكميات البضائع التي ناولتها موانئ السعودية التجارية والصناعية التسعة في 2013 (194) مليون طن وزني من البضائع عدا النفط الخام، بزيادة بنسبة 3.75% عن الكمية المناولة في العام السابق، وبزيادة بنسبة 5.43% عن الكمية المستهدفة في السنة الرابعة من خطة التنمية التاسعة.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للموانئ 2013م أن إيرادات المؤسسة بلغت 4091 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 28% عما كان مقدرا لها في خطة التنمية لنفس العام، وبزيادة 1.46% عن العام السابق، فيما بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 770 مليون ريال.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري في كلمته التي تضمنها التقرير أن المملكة تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وتعد من أهم المرافق الخدمية في المملكة، وترتبط مباشرة بحركة التجارة وبمشاريع التنمية.

وذكر أن منظومة الموانئ في المملكة تتألف من تسعة موانئ ما بين تجارية وصناعية، إضافة إلى الموانئ البترولية والموانئ التجارية وعددها ستة موانئ تقوم بدور محوري في الاستيراد لكافة أنواع السلع والخدمات التي يحتاج إليها السوق المحلي، إلى جانب الموانئ الصناعية وهي ثلاثة موانئ تتخصص في منتجات المصانع في المملكة وتدعم الصناعات الوطنية والبترولية.

وبين رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أن الموانئ البحرية تعد أهم المرافق الاقتصادية للدول، وهي بوابات للتنمية وشرايين للاقتصادي تؤدي أدوارا محورية في حركة التصدير والاستيراد، كما تعد نافذة للتجارة داعمة للصناعات وجاذبة للاستثمار.

وكشف تقرير المؤسسة العامة للموانئ أن مجموع موظفي المؤسسة العاملين في جهازها الرئيس في الرياض وفي الموانئ بلغ 4120 موظفا، فيما بلغت نسبة السعوديين بينهم 99.08%، كما جرى تدريب 1188 من القوى العاملة في المؤسسة والموانئ من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في أعمال الموانئ في الداخل والخارج لتطوير كفاءاتهم.