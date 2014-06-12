قطار خادم الحرمين يدعم «الجسر»

لماذا لا يكون هناك "قطار بحري" من تحت البحر، بين المملكة ومملكة البحرين؟ أليس مشروعا تجاريا يستحق أن يقام ويشيد بأسرع وقت ممكن؟ لنسمع ما قال رئيس شؤون الجمارك، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة البحريني عن بعض الأرقام "المالية عن دخل جسر الملك فهد بين البحرين والمملكة" وقال نصاً" حققت شؤون الجمارك إيرادات بلغت نحو 160 مليون دينار خلال الأشهر ال9 الأولى من العام الحالي مقارنة مع 118.29 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2012 بزيادة "41.7 مليون دينار" أو ما نسبته 35%.

وكانت إيرادات الجمارك بلغت 104 ملايين دينار في 2010 طبقا لصحيفة الوطن البحرينية في 4 ديسمبر2013. يجب ملاحظة أن هذا "التجاري" فهي إيرادات للجانب البحريني. كذلك صرح الوكيل المساعد للسياحة بوزارة الثقافة في مملكة البحرين الشيخ خالد بن حمود آل خليفة 73% من سياح البحرين يأتون من جسر الملك فهد وبنمو عام 2013 وصل 16%. وفي إحصاء بسيط من الجمارك بالمملكة عبر إلى البحرين ما يقارب 5.8 ملايين مركبة أي ما يقارب 14.3 مليون مسافر، وأيضاً 351 ألف شاحنة هذا عام 2011. وعام 2010 كان عدد المسافرين 8.8 ملايين مسافر أي بنمو يقارب 62.5%.

هذه إحصاء بسيط وبقي عام 2012 وعام 2013 فالنمو لا يقل كما يتضح عن 30 إلى 40% تقريباً. فالعلاقة بيننا وأشقائنا في مملكة البحرين، اصبحت عميقة جداً اجتماعياً وتجارياً وهو ما تجسده الأرقام والإحصاءات بعيداً عن السياسية التي هي لا شك تضرب بجذورها مملكة البحرين. فلماذا إذا لا يكون هناك "قطار بحري" للسيارات "وقطار آخر مواز له" لنقل الركاب ويتواصل مع محطات داخل البحرين والمملكة بشبكة متكاملة؟! ويصبح جسر البحرين الحالي مخصصاً للشاحنات؟! ولا أعتقد أن العائق مالي أبداً، فأرقام الجمارك والتنقل توضح أن الإيرادات والتشغيل مع رفعها قليلا ستغطي هذا المشروع مع مساهمة حكومية قد لا تتعدى 30%. والأمثلة كثيرة لنجاح تجربة القطارات البحرية من هونغ كونغ والصين إلى بريطانيا وفرنسا.

نعم هو مكلف ويحتاج زمن، ولكن لن يكون عبء كبير وحقيقي على المدى الطويل على المملكتين، فالدخل السنوي من عبور المركبات والجمارك، يجب أن يخصص جزء كبير منه لبناء هذا المشروع بدلاً من الوضع الحالي الذي سيصعب مع الزمن والوقت، ونلحظ حجم أرقام النمو التي تتصاعد سنة بعد سنة.

تطوير المشروع "العلاقة تجارية والسياحية" لن يكون ترفاً بل حاجة ضرورية وأساسية مع مملكة البحرين التي هي أيضا يجب ان تعمل على هذا المشروع الذي سيصبح "شرياناً" حقيقياً لها أكبر وللمملكة أيضاً كمنفذ سياحي وتجاري، فيكفي أن نعرف عبور 351 ألف شاحنة تحمل المواد التجارية خلال عام 2011 ويتصاعد الرقم يعني يوميا 1000 شاحنة على الأقل. هذا مشروع حيوي ومهم وهو " القطار البحري لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله" الذي يربط بين المملكتين فهي أصبحت حاجة ملحة ويمكن أن تمول نفسها. قيادة البلدين تعمل لما فيه صالح البلدين لا شك وأتمنى أن ينظر له بعين الدراسة والبحث لأهميته للمستقبل وللأجيال.

* نقلا عن الرياض

http://www.alriyadh.com/943626