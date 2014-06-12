10 مليارات دولار حجم الاستثمارات السعودية في الأردن

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني عن أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بلغ 10 مليارات دولار في العديد من القطاعات الهامة، مثل قطاع البنوك، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال كلمة الحلواني في المنتدى الاستثماري السعودي الأردني الذي استضافته غرفة الرياض أمس الأربعاء وأشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني بخصوصية وتميز العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والأردن في مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاستثمارية، وقال إنها تحظى باهتمام خاص ودعم مستمر من قيادتي البلدين .

يأتي ذلك تزامناً مع اجتماعات الدورة الـ14 للجنة الوزارية الاقتصادية المشتركة السعودية الأردنية المنعقدة حالياً بالعاصمة السعودية الرياض، وشارك في المنتدى عدد كبير من كبار المسؤولين عن المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ورؤساء بعض الغرف التجارية الأردنية، وممثلو القطاع الخاص بالأردن، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وجمع من رجال الأعمال والاستثمار السعوديين.

وقال الحلواني إن الأردن يسعى لاجتذاب أكبر حصة من الاستثمارات السعودية، حيث ينظر إلى المملكة باعتبارها أفضل شريك استراتيجي واقتصادي عربي، وانسجاماً مع مستوى العلاقات التي تربط بينهما، وبهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستثمار الفرص الواسعة المتاحة للتعاون التجاري والاستثماري بينهما، وكشف عن أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بلغ 10 مليارات دولار في العديد من القطاعات الهامة مثل قطاع البنوك، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض حمد الشويعر أن العلاقات السعودية الأردنية وصلت إلى درجة متميزة من الانسجام والتقارب بفضل اهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 22 مليار ريال في عام 2012، فيما يساهم مستثمرون أردنيون مع شركاء سعوديين في أكثر من 850 مشروعاً استثمارياً صناعياً وخدمياً بالمملكة، تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 13.5 مليار ريال وتقدر حصة الشركاء الأردنيين منها بنسبة 54.5%، ودعا إلى استثمار كافة الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق النفع المتبادل بين الشعبين.

وأكد السفير الأردني بالرياض جمال الشمايلة أن هذا اللقاء يستهدف وضع خريطة طريق للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية والأردن، ووصف تجارب الاستثمار السعودية بالأردن بأنها ناجحة، مؤكداً أن الأردن يتطلع إلى المزيد، فيما تبادل عدد من المسؤولين الأردنيين عرض فرص وأجواء الاستثمار في بلادهم، فأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إلى أن عدد المستثمرين السعوديين في الأردن يقدر بأكثر من 600 مستثمر في العديد من قطاعات الاستثمار.