25 مليار دولار حجم التوظيف عبر الإنترنت في 2020

توقع نائب رئيس شركة "إيلانس أوديسك" ريتش بيرسن تسارع تطور العمل عن بعد عبر الإنترنت في المستقبل القريب، وسط فرص ضخمة لنمو هذه السوق.

وأضاف بيرسن رداً على أسئلة لـ"العربية.نت" عبر البريد الإلكتروني أن مجموع العمل المستند إلى الإنترنت يقدر بـتريليوني دولار أميركي. ومن المتوقع أن ينمو التوظيف عن بعد عبر الإنترنت من ١.٦ مليار دولار أميركي في ٢٠١٣ إلى أكثر من ٢٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠.

وتوفر ايلانس ,أوديسك منصة لذوي الخبرة في مجالات عدة، والذين يعملون بصفة مستقلة لعرض خبراتهم على مختلف الشركات، والباحثين عن الاستعانة بمصادر خارجية لإنجاز مهام معينة.

وأرجع بيرسن توقعاته بحدوث نمو هائل لسببين رئيسين، الأول زيادة نسبة القوى العاملة التي تختار العمل على الإنترنت بصفة حرة بدلا من الصيغة التقليدية للتوظيف من أجل تطوير مهاراتهم بطريقة أسرع والتحكم أكثر بمستقبلهم المهني.

وقال بيرسن "عمل والدي لمدة ٣٠ عاما لحساب الشركة ذاتها، غير أن القليلين الآن يثقون في هذا النموذج في العمل، خصوصا بعد الأزمة المالية. يدعو فابيو روزاتي، المدير التنفيذي لشركتنا إلى أن تجعل أولويتك الأولى الاستدامة في القدرة على إنجاز العمل المعروض، بعكس أن تظل موظفا".

وقال بيرسن إن العامل الثاني هو الميزة التنافسية التي تسهل نمو الأعمال على نطاق أوسع وبقدر أكبر من المرونة، وذلك بفضل الاستعانة بمهارات عند الطلب.

وحول أسلوب العمل عبر الإنترنت قال بيرسن "نحن لا نتحدث عن الاستعانة بمصادر خارجية، وإنما الاعتماد على نموذج عمل هجين يؤهل الشركات لإيجاد عاملين مستقلين عند الطلب".

وأشار بيرسن إلى أن بإمكان الشركات في الخليج الاستفادة من هذا النموذج، نظرا لعدة عوامل، من بينها توفر المواهب، وقال "إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق للجوال في نظامي أندرويد أو آي أو إس، بإمكانك عدم تحديد بحثك جغرافيا، وتوظيف أحسن المبرمجين والمصممين من خلال منصات كإيلانس (Elance.com) وأوديسك (Odesk.com) دون الأخد بعين الاعتبار مكان عيشهم".

كما يتيح هذا النموذج سرعة التوظيف عبر الإنترنت، حيث يمكن من بدء المشروع في غضون أيام بدلا من أسابيع، ما يشكل ميزة تنافسية، إضافة إلى خفض النفقات العامة من خلال توظيف عاملين يشتغلون لحسابهم الخاص، حيث يمكن توسيع نطاق العمل بطريقة أسرع بكثير، وغالبا بفعالية أكبر من حيث التكلفة مقارنة بالخيارات المحدودة للتوظيف بدوام كامل. مع الإشارة إلى أن متوسط الوقت للتوظيف يقدر بأقل من أربعة أيام.

وقال "إن الوفورات في التكلفة تختلف بحسب نوعية العمل والجودة المطلوبة. قد تكون ضئيلة في حال أردت توظيفا مطورا في شبكة الإنترنت صاحب خبرة، ولكن العمل سيصبح أقوى بكثير بالتعامل مع عامل مستقل ينجز لك مهام أسرع بكثير من الوقت الذي ستستغرقه في توظيف عامل بدوام كامل. وعلى الرغم مما قيل، فإن أغلب العملاء من الشركات يعلنون عن نسب وفورات قد تبلغ ٣٠٪. يكون من السهل ملاحظة ذلك لدى المقارنة مع تكلفة التعاقد عن طريق شركات التوظيف، التي تصل نسبة عمولتها إلى ٥٠٪ مقابل ١٠٪ نسبة الرسوم لدى إيلانس أوديسك، وبالتالي فإن الوفورات قد تصل إلى غاية 40٪".

وأكد بيرسن أن دول الخليج تشهد حالياً زيادة في الطلب على المصممين. الكتاب والمترجمون ووكلاء خدمة الزبائن والمحامون زيادة مثيلة.