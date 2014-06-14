اتفاقية بـ30 مليار دولار تجمع بين بريطانيا والصين

قال السفير الصيني في بريطانيا إن لندن وبكين ستوقعان اتفاقات تجارية لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار الأسبوع القادم أثناء زيارة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ للندن.

وقال السفير ليو شياو مينغ في مؤتمر صحافي في لندن "قد يصل إجمالي القيمة (قيمة الاتفاقات) إلى مستوى قياسي"، مضيفا أنه سيتم توقيع أكثر من 40 اتفاقا بقيمة إجمالية لا تقل عن 30 مليار دولار.

وذكر أن الاتفاقات ستغطي مجموعة من القطاعات، ومن بينها الطاقة والتعليم والمالية. وقال "هذه الزيارة تحظى بأولوية لدى الصين والمملكة المتحدة، وسقف التوقعات مرتفع جدا"، مشيرا إلى أن أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال سينضمون لرئيس الوزراء الصيني. وقال السفير إن الجانبين سيناقشان استثمارات صينية محتملة في شبكة خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة التي تعتزم بريطانيا إنشاءها لربط شمال إنجلترا بلندن، وكذا في قطاع الطاقة البريطاني.

ومن المقرر أن يلتقي لي مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مقر إقامته في لندن يوم 17 يونيو في رد لزيارة كاميرون للصين العام الماضي، وسيسافر لي بعد ذلك إلى اليونان.