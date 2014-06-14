السعودية: إلزام مواطنين بدفع 112 ألف ريال لخادمتين

أعاد المركز الأمني لشؤون الخدم في العاصمة السعودية الرياض لعاملتين منزليتين لهما مستحقاتهما المالية والبالغة مئة وأحد عشر ألفاً وثماني مئة ريال.

وبحسب صحيفة "الرياض"، جاءت عملية إعادة المبلغ للعاملتين من الجنسية الإندونيسية، الأولى تدعى رومسيا أندي والثانية تدعى سانية، عقب لجوئهما إلى سفارة بلدهما بعد تراكم مستحقاتهما المالية لدى الكفلاء وعدم التسديد، حيث قامت سفارة بلدهما بتسليمهما للمركز الأمني لشؤون الخدم، والذي وجه فيه مدير شرطة منطقة الرياض بتكوين لجنة برئاسة العقيد عبدالرحمن الجريد، حيث تم ضبط الكفلاء وإلزامهما بتسديد جميع المستحقات المترتبة عليهما.

وكانت العاملة الأولى وتدعى رومسيا أندي عملت لدى شخصين، الأول كفيلها لمدة سنتين وشهرين، ثم نقلها لأحد أقاربه بعد تسديد المستحقات عليه، وعملت عند الآخر 6 سنوات، وبلغت مستحاقتها 70.2 ألف ريال، ولم يقم بتسليمها حقوقها حتى لجأت للمركز الأمني لشؤون الخدم وسفارة بلدها، والذي نجح في التوصل للكفيل وإلزامه بدفع جميع مستحقاتها.

أما العاملة الأخرى وتدعى سانية فعملت لدى أحد الأشخاص سبع سنوات وستة أشهر، ثم لجأت لسفارة بلدها والذي سلمها للمركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة الرياض، وتم التوصل لمنزل الشخص بواسطة العاملة المنزلية، وأقرت بأنها عملت عنده، واعترف بحقوقها البالغة واحداً وأربعين ألفاً وست مئة ريال. واعترف بعجزه عن السداد، وتم التحفظ عليه بمركز الشرطة حتى تمكن من توفير المبلغ المستحق عليه.