تريليون ريال تمويل مصانع السعودية و13% منه في مكة

حققت مصانع منطقة مكة المكرمة البالغ عددها 1254 مصنعا، المركز الثاني بعد المنطقة الشرقية، بين المناطق السعودية الـ13، من حيث التمويل، ليبلغ نحو 132 مليار ريال، تعادل 13% من إجمالي التمويل المقدم لمصانع المملكة الذي تجاوز تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الهجري الجاري.

وأظهرت دراسة لمركز المعلومات في الغرفة الصناعية التجارية في مكة المكرمة، أن مصانع المنطقة شكلت 19% من مصانع المملكة إجمالاً والبالغة 6670 مصنعا، احتلت بها الترتيب الثالث بين مناطق المملكة، بعد منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وكشفت الدراسة عن أن حجم العمالة بمصانع مكة المكرمة يمثل 23% من العمالة بجميع مصانع المملكة، احتلت بها المركز الثالث أيضا بعد منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، وتركز 67% من العمالة في أربعة أنشطة فقط، على رأسها الصناعات الغذائية بنسبة 20% من إجمالي العمالة بجميع الأنشطة البالغ عددها 23 نشاطاً صناعياً.

مصانع المعدات

ومن اللافت، وفقا للدراسة التي أصدرتها أمس غرفة مكة المكرمة، أن منطقة مكة المكرمة تخلو تماماً من أي مصانع في مجال "إصلاح وتركيب الآلات والمعدات"، وبالتالي فهذا النشاط يخلو من العمالة أو التمويل.

واستحوذت أربعة أنشطة فقط على 62% من إجمالي التمويل المقدم للمصانع في منطقة مكة المكرمة بتمويل قدره 82.1 مليار ريال، وهي نشاط "صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" الذي بلغت حصته 30% من إجمالي التمويل لجميع الأنشطة بمكة، بتمويل قدره 39.8 مليار ريال.

تلاه نشاط "صنع المنتجات الغذائية" بنسبة 12%، بتمويل 15 مليار ريال، وتلاهما نشاط "صنع المشروبات"، ونشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بحصة بلغت 10% لكل من النشاطين، بقيمة تمويل 13.7 مليار ريال، و13.5 مليار ريال على التوالي.

فيما بلغت حصة بقية الـ19 نشاطا المتبقية 38% من إجمالي التمويل المقدم لمصانع مكة المكرمة، أعلاها نشاط "صنع منتجات المطاط واللدائن" بتمويل قدره 9.8 مليار ريال، ثم "صنع منتجات المعادن المشكلة"، باستثناء الآلات والمعدات، بقيمة تمويل 8.1 مليار ريال.

منتجات المطاط

ووفقاً لدراسة مركز معلومات غرفة مكة المكرمة، فقد استحوذت أربعة من الأنشطة فقط على 66% من إجمالي عدد المصانع في منطقة مكة المكرمة، بمصانع عددها 701 مصنعاً، وهم نشاط "صنع منتجات المطاط واللدائن"، الذي بلغت حصته 16% من إجمالي عدد المصانع بمكة بـ199 مصنعاً.

تلاه نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بحصة 15%، بعدد مصانع 192 مصنعاً، ثم نشاط "صنع المنتجات الغذائية" بنسبة 14% بعدد مصانع 172 مصنعاً، ثم نشاط "صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات" بنسبة 11% من مصانع مكة بـ138 مصنعاً.

أما بقية الـ19 نشاطاً المتبقية فحصتهم من عدد المصانع 44%، أعلاها نشاط "المواد الكيمياوية والمنتجات الكيميائية" بـ133 مصنعاً.

فيما سيطرت أربعة أنشطة فقط على 67% من إجمالي العمالة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ عدد العمالة بالأنشطة الأربعة قرابة 116 ألف عامل، وهم نشاط "صنع المنتجات الغذائية" الذي بلغت حصته 20% من إجمالي العمالة بمصانع مكة بـ40.4 ألف عامل.

وجاء نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" ثانياً بعدد عمالة 26.3 ألف عامل، يشكلون 13% من إجمالي العمالة بمصانع مكة، ثم نشاطا "صنع المنتجات الغذائية"، و"صنع منتجات المعادن المشكلة" باستثناء الآلات والمعدات، بحصة 12% لكل منهما من العمالة بمكة، بعدد 25 ألف عامل و24.2 ألف عامل على الترتيب، بينما الـ19 نشاطًا المتبقية بلغت حصتهم من عدد العمالة بمكة 43%، تصدرها نشاطا "صنع الفلزات القاعدية" و"المواد الكيمياوية والمنتجات الكيميائية" بـ11.6 ألف عامل لكل منهما.