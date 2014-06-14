دبي تسعى لشراكة مع الصين وتجارتهما 40 مليار دولار

أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الصين تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في عملية التنمية الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات، حيث أضحت الشركات الصينية تتخطى القوميات ولديها خبرات متراكمة في مختلف المجالات.

وأشار إلى سعي مجلس دبي الاقتصادي لتوظيف هذه الخبرات من أجل تعزيز مشاركة الصين في تنفيذ المشاريع الإنمائية العملاقة التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضيين، لاسيما المشاريع التي ينطوي عليها المعرض الدولي "إكسبو 2020".

وأوضح أن العلاقات التجارية بين الإمارات والصين في نمو متواصل حيث بلغت 40 مليار دولار عام 2013، مقارنة بـ35 مليار دولار عام 2012 أي بزيادة سنوية بلغت 12.5%، أما على مستوى دبي فقد بلغت التجارة بين دبي والصين 37 مليار دولار العام الماضي بما يناهز 10% من تجارة دبي الخارجية، حيث تعد الصين اليوم أكبر مجهز لأسواق دبي.. مشيرا إلى أن الإمارة أضحت تشكل بوابة لتجارة الصين مع منطقة الخليج العربي وإفريقيا ومقرا لكبرى الشركات الصينية وعملياتها.

ونوه بأن دبي تحتضن مجتمع أعمال صينيا مزدهرا يعمل في مختلف المجالات، فيما شهدت حركة السياحة بين دبي والصين رواجا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زار دبي خلال أسبوع واحد من شهر أبريل الماضي 16 ألفا و500 سائح صيني وهو أكبر مجموعة سياحية شهدتها الإمارة منذ عقود.