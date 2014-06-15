اليمن.. الهجمات على أنابيب النفط تطيح بالميزانية

قال البنك المركزي اليمني إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 4.9 بالمئة، إلى 4.657 مليار دولار في نهاية أبريل لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية إن احتياطي النقد الأجنبي واصل تراجعه بشكل حاد في ابريل، ليفقد 597 مليون دولار منذ بداية 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي. كان الاحتياطي بلغ 5.974 مليار دولار في نهاية أبريل 2013.

وعزا البنك تسارع تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإنتاج المحلي والتي بلغت في الفترة من يناير إلى ابريل نحو 975 مليون دولار، في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية التي بلغت 349.2 مليون دولار في نهاية ابريل 2014.

كان مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي قال مطلع مايو إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتباطؤ وصول المساعدات.

وأضاف تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع في نهاية أبريل إلى 3.065 تريليون ريـال من 3.057 تريليون في مارس 2014. كان المعروض النقدي في ابريل 2013 حوالي 2.877 تريليون ريـال.