غرفة الرياض: 12 ألف وظيفة تقدم لها 1700 سعودي فقط

كشف تقرير صادر عن مركز التوظيف والتدريب في غرفة الرياض، أن الفرص الوظيفية التي أعلن المركز عن توفرها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغت 11751 وظيفة في 70 منشأة في القطاع الخاص، وتقدم لإجراء المقابلات لها 1760 شابا وشابة من طالبي العمل.

وكان من بين تلك المنشآت عدد من كبريات الشركات المساهمة في عدة مجالات غذائية وتقنية ومراكز تجارية، إضافة إلى قطاعات أخرى في مجالات خدمية وصناعية وسياحية ومقاولات.

وبين التقرير أن رواتب تلك الوظائف تراوحت بين 4 آلاف إلى 10 آلاف ريال، وفقا لبيانات المنشآت بحسب التقرير الذي نقلته صحيفة عكاظ.

وشملت الوظائف المعلن عنها مجموعة كبيرة من التخصصات، من بينها: موظفو خط إنتاج، مسؤول حسابات، أمين صندوق، مهندسون، مسؤولو ومديرو معارض، بائعون، مدخل بيانات، فني إلكترونيات، دعم فني، خدمة عملاء، محلل عمليات، تسويق، مراقب صحي، أخصائي شؤون موظفين، ميكانيكا إنتاج، مساعد فني، سكرتارية، استقبال، مراقب صحي، حارس أمن، سائق، كهرباء، لحام، تكييف وتبريد، وغيرها من الوظائف المتنوعة للجنسين.

من جهته ناشد أمين عام الغرفة الدكتور محمد الكثيري الشباب الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص الذي يوفر بيئة جيدة ومحفزة لتطوير القدرات واكتساب الخبرات التي تنعكس إيجابا على مستقبل الشاب، سواء من حيث الترقيات أو المزايا المالية والتدريب.

وأشار إلى أن الشباب السعودي أثبت قدرته على التطوير والإنجاز، وأن هناك نماذج متميزة من الشباب الذين أثبتوا جدارتهم وأصبحوا يتبوؤون مراكز قيادية في كبريات الشركات.