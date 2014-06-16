إطلاق أول تطبيق لعملة "بيتكوين" على "آب ستور"

أعلن عن تدشين أول تطبيق مستقل للعملة الرقمية "بيتكوين Bitcoin" على متجر التطبيقات آب ستور" التابع لشركه "أبل"، وذلك بعد حوالي أسبوعين من قيام الأخيرة بتحديث سياستها الخاصة بمتجر التطبيقات لتسمح بمحافظ "بيتكوين" وعمليات الدفع داخل التطبيقات باستخدام العملة الرقمية.

ويحمل التطبيق الجديد الذي يتوفر مجانًا اسم "كوين بوكت" Coin Pocket، وهو اول تطبيق مستقل يتوفر لمستخدمي نظام "إي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "أبل" الذكية.

ويتيح تطبيق "كوين بوكت" الجديد للمستخدمين إرسال واستقبال العملة الرقمية "بيتكوين"، والتحقق من سعرها، وجمع المفاتيح الخاصة داخل مكان واحد وتشفيرها. كما يمكنه استخدام كاميرا الجهاز الذكي لمسح شيفرة "كيو ار QR".

ويأتي هذا التطبيق بعد أيام من اتخاذ شركتي "غوغل" و"ياهو" خطوه نحو الاعتراف بالعملة الرقمية "بيتكوين"، حالهما حال "أبل" وقبل ذلك شركة "مايكروسوفت".